Rai | bocciato il doppio incarico di Foa alla presidenza di Rai e RaiCom

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Marcello Foa La Commissione di Vigilanza Rai si è riunita questa mattina per votare la risoluzione del Movimento 5 Stelle sull’incompatibilità deldi Marcello Foa, presidente sia della Rai che di. Con 22 voti favorevoli e 9 contrari (4 gli astenuti), la risoluzione è stata approvata e, dunque, Foa – chiedono i pentastellati – sarà costretto a “lasciare immediatamente ladi”, o comunque “il cda a rimuoverlo dal suddetto”. Il provvedimento nei confronti del presidente della Rai sarà presto preso. Mentre la consigliera Rita Borioni invita l’azienda ad agire rapidamente anche per rispetto del Parlamento, Davide Faraone, senatore del PD e capogruppo in Vigilanza Rai, attacca via Twitter Foa, invitandolo a dimettersi ddella Rai: “Foa prenda atto del voto e si dimetta, ...

