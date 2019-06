Il Presidente Sergio Mattarella | la forza mite della saggezza

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Un uomo prende in braccio un altro uomo, morto, suo fratello. Il gracile corpo pur provato dal dolore e dalla fatica trasmette, consapevolezza, determinazione, e dignità. Nulla è cambiato da quel maledetto giorno di gennaio del 1980 quandosi caricò sulle braccia non solo il fratello amato, Piersanti, ma la sua Storia e il suo futuro. La politica è fatta di regole, elezioni, istituzioni ed eventi. La svolgono però gli uomini (e ancora troppe poche donne), con le loro caratteristiche personali.è giurista raffinato, professore di diritto parlamentare, prima che politico di rango. L’attività tra le filaDemocrazia cristiana si distingue per il rigore etico e morale, il cui apice si ha con le dimissioni nel 1990 da ministroPubblica istruzione per dissenso sull’approvazione ...

