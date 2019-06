Il compagno di classe non sente | i bimbi imparano la lingua dei segni

vanityfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Solidarietà: è questa la parola che nella scuola primaria Don Milani di Forlimpopoli, nel Forlivese evidentemente assume più importanza di tutte. Da quell’istituto arriva una bellissima storia di inclusione che riguarda uno dei piccoli alunni, che arrivato a scuola in prima elementare, si è chiuso nel suo silenzio, perché non udente. Ma in quella scuola tutti valgono allo stesso modo e quindi le maestre hanno deciso di aiutarlo e sostenerlo insegnando a tutti gli altri allievi ladei. Come riporta il Corriere Romagna, si tratta di un programma pilota che ha l’obiettivo di «valorizzare e accogliere le differenze» ha spiegato Valentina Baraghini, educatrice Lis (dei), descrivendo il progetto «tanto che oggi la maggior parte dei bambini delladi Nicolas utilizza la Lis in modo naturale e Nicolas riesce a comunicare». Dall’iniziativa è nato anche un ...

fRuttolibero : @ourlittletalks_ Nemmeno mi ricordo xD credo qualche compagno di classe - DottRiccardi : RT @DebAttanasio: La figlia 17enne di una conoscente, nera adottata dal Brasile, si è beccata il classico 'tornatene a casa col tuo barcone… - NunziaVobis81 : RT @DebAttanasio: La figlia 17enne di una conoscente, nera adottata dal Brasile, si è beccata il classico 'tornatene a casa col tuo barcone… -