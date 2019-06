Hunger Games | Lionsgate conferma il prequel

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La tendenza della saghe cinematografiche moderne è sempre più netta: vuoi per desiderio spontaneo dell'attore, vuoi per un eccessivo attaccamento dei fans che non sono in grado di "lasciare andare" o vuoi per forti ragioni di natura puramente economica, è ormai moda consacrata quella di creare spin-off di varia natura da collegare ai film più riusciti. Una delle varianti più apprezzata e amata pare essere quella delsessant'anni prima Dopo Harry Potter con la saga"Animali Fantastici", anche i sanguinosiavranno una storia introduttiva. Come forse i più appassionati già sapranno, Suzanne Collins, autrice della fortunata serie di libri che ha dato il via al grande successo cinematografico della storia, ha da tempo annunciato un nuovo romanzo che fungerà da apripista alle vicende di Katniss Everdeen, portata sul grande schermo dalla fantastica ...

