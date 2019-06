Halo e Gears potrebbero approdare su Nintendo Switch?

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Microsoft ha sempre mostrato una certa apertura mentale nel mercato videoludico, basti pensare a come Cuphead sia approdato sunonstante fosse uscito come esclusiva. Per cui la domanda che si pongono i fan è spontanea: ci sono possibilità che i marchi dipossanoal di fuori di Xbox, magari su?Phil Spencer risponde: "I giochi sono in sé per sé molto importanti per gli utenti. Ma assicurarsi che esista un ecosistema connesso con i giocatori, dove sia possibile salvare i propri dati, gli amici, il profilo e gli obiettivi senza soluzione di continuità tramite qualsiasi dispositivo, è di cruciale importanza. Non ci sono altri sistemi (al di fuori di Xbox) dove possiamo fare questo ad oggi".Leggi altro...

