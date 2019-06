Fed resta ferma | ma apre a un taglio dei tassi Powell a Trump | Resto 4 anni

Fifa - numero due arrestato : “Corruzione”. È a capo della ConFederazione africana. Chi lo aveva accusato è stato licenziato : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta - tutti i dettagli del matrimonio vip : abiti - Fedi e location segreta : L?estate sarà inaugurata da un grande evento che vedrà protagonista una giovane coppia molto chiacchierata dello show business, il matrimonio tra la conduttrice Lorella Boccia ed...

Perché il dollaro resta forte nonostante la svolta Fed sui tassi : Il biglietto verde resta in rialzo rispetto alle sue principali controparti nonostante la politica espansiva della Fed ma secondo molti gestori c’è da aspettarsi un deprezzamento nel prossimo futuro...

Wall Street resta al palo in attesa Fed : Partenza cauta per la borsa americana , in attesa della riunione del FOMC della Fed che si concluderà mercoledì 1° maggio 2019 con la decisione sui tassi. Riflettori puntati anche sulle trattative ...

Flavia Pennetta e il segreto di Fognini : “Montecarlo? Fabio resta un cavallo pazzo - ma Federico lo ha aiutato a vincere” : Flavia Pennetta svela il ‘segreto’ del successo di Fabio Fognini a Montecarlo: secondo l’ex tennista azzurra, gran merito va alla maturazione dovuta alla nascita del piccolo Federico Dopo la vittoria di Montecarlo, Fabio Fognini è diventato il ‘tennista del momento’. Il talento di Arma di Taggia ha conquistato il suo primo Masters 1000 della carriera, un trofeo più che meritato per la qualità del suo gioco, ...