Doppietta per Johnny Depp | nelle sale con ' Arrivederci professore' | in radio con ' Rise'

Europei di Scherma – Splendida Doppietta azzurra nel fioretto maschile : oro per Foconi - Garozzo si prende l’argento : Nella finale tutta azzurra disputata a Dusseldorf, Alessio Foconi supera Daniele Garozzo con il punteggio di 15-4 L’Italia domina nel fioretto maschile ai Campionati Europei di Scherma, monopolizzando la finale per la medaglia d’oro. Ad aggiudicarsela è Alessio Foconi, che conquista il metallo più pregiato da numero 1 del ranking mondiale e da campione del Mondo. Sul secondo gradino del podio si piazza Daniele Garozzo, che ...

Coppa America 2019 - Cile-Giappone 4-0 : Doppietta di Vargas - Sanchez ritorna al gol. Infortunio per Vidal : Esordio perfetto per il Cile nella Coppa America 2019, i Campioni in carica hanno sconfitto il Giappone con un rotondo 4-0 e si sono portati in testa al gruppo C insieme all’Uruguay che ieri aveva travolto l’Ecuador con lo stesso risultato. Tutto davvero molto facile per La Roja che ha surclassato la compagine asiatica invitata alla rassegna continentale sudAmericana: molti davano i detentori del trofeo in calo e invece hanno offerto ...

Italia-Spagna 2-1 Diretta Chiesa - Doppietta per il sorpasso : Tra grandi attese e speranze, perchè no, di successo finale, l'Italia Under 21 inizia il suo cammino nell'Europeo di categoria da Bologna. Sulla strada degli uomini del ct Di Biagio si...

Cina - Eder trascina lo Jiangsu : è Doppietta per l’attaccante : Il campionato cinese continua a regalare spettacolo, l’attaccante Eder trasCina lo Jiangu Suning alla vittoria, il calciatore italo-brasiliano hanno messo una doppietta nel successo 4-1 al Beijing Renhe che consente alla squadra che fa capo alla famiglia Zhang, proprietaria anche dell’Inter di salire a quota 21 punti dopo 13 giornate, quinto posto in classifica con l’obiettivo di conquistare nuove posizioni nelle prossime ...

Coppa America 2019 - Brasile-Bolivia 3-0 : non c’è storia nel match d’apertura - Doppietta di Coutinho e meraviglia di Everton : Finisce con il successo del Brasile, Paese ospitante della Coppa America 2019, la gara d’apertura della manifestazione sudAmericana. I verdeoro (per l’occasione nella storica divisa bianca con pantaloncini blu) superano senza particolari difficoltà la Bolivia con il punteggio di 3-0, grazie a due reti di Coutinho e a una di Everton. Il primo tempo, al Morumbi di San Paolo, trascorre quasi silente, poiché la tensione che attanaglia il ...

Una super Italia va agli ottavi. Giamaica ko 5-0 Tripletta della Girelli e Doppietta della Galli : A Reims secondo impegno al Mondiale femminile per la Nazionale guidata da Milena Bartolini. Dopo la vittoria alla prima contro l'Australia e la sconfitta di ieri del Brasile, con un successo le...

Una super Italia asfalta la Giamaica : 5-0 Tripletta della Girelli e Doppietta della Galli : A Reims secondo impegno al Mondiale femminile per la Nazionale guidata da Milena Bartolini. Dopo la vittoria alla prima contro l'Australia e la sconfitta di ieri del Brasile, con un successo le...

Ciclismo – Doppietta per Van Aert al Giro del Delfinato : sua anche la 5ª tappa - battuti Bennett e Alaphilippe in volata : Van Aert si aggiudica anche la 5ª tappa del Giro del Delfinato firmando una straordinaria Doppietta dopo il successo nella cronometro di Roanne: il ciclista belga batte Bennet e Alaphilippe in volata Dopo il succeso nella cronometro di Roanne, quarta dappa del Giro del Delfinato corsa nella giornata di ieri, Van Aert si è preso una straordinaria Doppietta aggiudicandosi anche la gara odierna. Il ciclista belga si è imposto in una volata ...

Grecia-Italia 0-3 La Diretta Barella cerca la Doppietta personale : Dopo le nette vittorie contro Finlandia (2-0) e Liechtenstein (6-0) l'Italia di Mancini è chiamata ad Atene contro la Grecia alla prima, seria, verifica delle sue ambizioni. Gli azzurri...

Formula 1 – Terminate le seconde libere del Gp del Canada : problemi per Hamilton - Doppietta Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle second prove libere del Gp del Canada: problemi per Hamilton a Montreal E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada: i piloti sono tornati in pista sul circuito di Montreal per continuare a lavorare a bordo delle loro monoposto in vista della gara di domenica, valida per il settimo appuntamento stagionale. problemi per Lewis Hamilton, che dopo una foratura ha dovuto fare i conti ...

Giro di California femminile 2019 : Doppietta per la Boels in salita - Katie Hall batte Van der Breggen che resta leader : Breve tappa (soli 74 chilometri) ma molto intensa la seconda del Giro di California femminile 2019. Nella frazione partita da Ontario e giunta in vetta al Mt. Baldy domina la Boels – Dolmans Cycling Team: la compagine olandese trova prima e seconda piazza, occupando ovviamente le prime due posizioni in chiave classifica generali. Le grandi protagoniste sono la padrona di casa e detentrice del titolo Katie Hall, che vince la frazione, e ...

VIDEO Valtteri Bottas : “Ho avuto un problema con la frizione - peccato per la partenza. Felice per la quinta Doppietta” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha concluso la gara alle spalle di Lewis Hamilton e ha perso il primato in classifica generale ora occupato dal compagno di squadra. Il pilota della Mercedes ha analizzato la sua prova al termine della gara andata in scena a Barcellona: “Alla prima curva eravamo vicini io, Vettel, Hamilton. C’è stato un comportamento un ...

Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la Doppietta - Verstappen sbircia la Mercedes : le parole dei piloti dopo la gara di Barcellona : Ancora una doppietta Mercedes a Barellona. Hamilton e Bottas contenti del risultato, Verstappen pizzicato a sbirciare la Mercedes da vicino: le parole dei piloti dopo la gara Anche a Barcellona è la Mercedes a dettare legge. Le Frecce d’Argento firmano l’ennesima doppietta stagionale, chiudendo al primo e al secondo posto con Hamilton che questa volta precede il compagno (e poleman ieri) Bottas. Max Verstappen chiude il podio e ...

F1 - GP Spagna 2019 : Mercedes favorita assoluta per la quinta Doppietta - Ferrari a caccia dell’impresa per rialzare la testa : Dopo un sabato completamente dominato dalla Mercedes ed in particolare da Valtteri Bottas, in stato di grazia, ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte degli sconfitti della giornata di ieri in una corsa molto importante e significativa per gli equilibri di un Mondiale di Formula Uno che sembra aver già preso la via di Stoccarda per il sesto anno consecutivo. Le giornate di prove hanno emesso un verdetto inequivocabile e sconfortante ...