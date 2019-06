Basket | Pozzecco a fine gara è una furia | “Andate affanc*** | viviamo in un mondo di m***

Basket - la furia di Gianmarco Pozzecco : “In questo palasport - in tali condizioni - non si può giocare. Chi piange fa schifo” : Forse più del risultato stesso di gara-5 della finale scudetto tra Venezia e Sassari, andata alla Reyer per 78-65, a far parlare è l’infuocata conferenza stampa di un Gianmarco Pozzecco che definire furioso è poco. In sala stampa, dopo aver visto Stefano Gentile infortunarsi (possibile lesione muscolare) e un taliercio contemporaneamente vittima del caldo e delle trombette distribuite a tutti gli spettatori, con le ovvie conseguenze sul ...

Basket - Finale Scudetto – Sassari - Pozzecco perde la testa : “chi piange vada a fanculo. Spero di perdere anche la prossima” : Gianmarco Pozzecco sbotta dopo la sconfitta di Sassari in Gara-4 delle Finals Scudetto: l’allenatore dei sardi si lamenta per le condizioni di gioco del Taliercio e la conferenza stampa diventa uno show Situazione critica in casa Sassari. Dopo la sconfitta subita in Gara-4, Venezia è adesso 3-1 nelle serie valevole per la Finale Scudetto e può giocarsi il primo match point in Gara-5. La tensione sale e gli animi si scaldano: Benzina ...

Basket - Venezia imbriglia Sassari e Pozzecco è una furia : “Andate affanc…”. Dinamo spalle al muro : l’analisi : Il bello (e il brutto, forse) del Basket è tutto lì, quando a 3 minuti e spiccioli dalla fine della partita Sassari fa ballare Venezia come mai aveva fatto prima: dentro, fuori, Mcgee libero da dietro l’arco per il -1. Niente, palla sul secondo ferro. Dall’altra parte la Reyer sale senza spingere, un passaggio, Daye da 8 metri: canestro. Più 7. Tempo per recuperare, quando mancano poco meno di 180 secondi, ci sarebbe anche. Ma per ...

DIRETTA SASSARI VENEZIA/ Streaming video Rai : la parola a Pozzecco - finale Basket - : DIRETTA SASSARI VENEZIA Streaming video Rai: cronaca live della partita del PalaSerradimigni, gara-3 della serie di finale scudetto di basket Serie A1.

Basket - finale scudetto gara-1 : la difesa di Venezia è la kryptonite di Sassari. La corsa di Pozzecco si ferma dov’era iniziata : L’ultima prestazione in campionato da 70 o meno punti era stato il 5 novembre 2018, a Trento. L’ultima volta sotto gli 80 il 27 gennaio 2019 a Varese. L’ultima sconfitta? A Venezia, il 10 marzo. Da allora 3 mesi senza perdere. Fino a lunedì sera, quando la Dinamo Sassari si è sciolta di nuovo sotto il tetto torrido del PalaTaliercio, anestetizzata dalla difesa della Reyer. Sarà il vero grattacapo di coach Gianmarco Pozzecco da ...

Playoff Basket - Sassari e Pozzecco sono invincibili : 22 successi consecutivi e finale scudetto. Il fallimento di Milano è totale : Gianmarco Pozzecco non aveva mai allenato in una partita di Playoff scudetto prima del 18 maggio. Simone Pianigiani non aveva mai perso una serie lungo la strada che porta allo scudetto, in Italia come in Israele. Si potrebbe iniziare da qui per spiegare il miracolo sportivo che la Dinamo Sassari allenata dalla Mosca Atomica sta compiendo ormai mesi e il fallimento dell’Olimpia Milano, pure quello iniziato da mesi o forse addirittura da ...

Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...

Basket - Pozzecco fa l’allenatore ma è ancora in forma nel tiro da 3 punti : ecco come finisce la sfida contro il suo giocatore : Gianmarco Pozzecco ha ormai appeso le scarpette al chiodo ma, durante gli allenamenti della sua Dinamo Sassari, si diverte ancora a tirare da 3 punti. L’altro giorno, come testimoniato dalle immagini della tv del club sardo, quinto in campionato e neo-campione della Fiba Europe Cup, Pozzecco ha sfidato il playmaker Marco Spissu, tra gli specialisti nel tiro dalla lunga distanza: un match all’ultimo canestro con l’ex playmaker ...

Basket - Gianmarco Pozzecco : 'Ero in pensione e in due mesi ho vinto in Europa' : Gianmarco Pozzecco è un fiume in piena davanti al microfono, così come lo è stato per tanti anni sul parquet e negli spogliatoi di mezza Italia. L'ultimo nel quale è approdato lo ha fatto rinascere, ...

Basket - Sassari Pozzecco non è sazio 'E adesso voglio lo scudetto' : Nessuno crede allo scudetto: forse gli unici siamo noi - conclude Pozzecco - e tutta la Sardegna, against the world, contro il mondo'.

Basket - Pozzecco : «Il successo in Europe Cup vale come un'Eurolega» : Nessuno credeva che potessimo vincere la coppa, nessuno crede allo scudetto: forse gli unici siamo noi e tutta la Sardegna, against the world, contro il mondo' . PRESENTE E FUTURO - Il Poz parla di ...

Basket - Sassari vince l'Europe cup Pozzecco fa festa in Germania : L'aveva preparata benissimo coach Gianmarco Pozzecco questa finale di Fiba Europe Cup, con un discorso negli spogliatoi carico di pathos ed emozione. «Nessuno vi ricorderà se perderete una stupida ...

Dinamo Sassari - storica vittoria nell'Europe Cup di Basket : Pozzecco in trionfo : Una storica prima volta. Dopo l'89-84 dell'andata al Pala Serradimini, la Dinamo Sassari vince anche in Germania alla St. Oliver Arena di Wurzburg e porta a casa il suo primo trofeo europeo quattro ...

Basket - la Dinamo Sassari vince la Fiba Europe Cup : Pozzecco e soci in paradiso : Dinamo Sassari vittoriosa nella finale di Fiba Europe Cup contro il St. Oliver Wurzburg: coach Pozzecco al settimo cielo La Dinamo Sassari vince la Fiba Europe Cup. Una cavalcata da urlo quella della squadra di coach Pozzecco che questa sera ha sconfitto nella finalissima il St. Oliver Wurzburg. Dopo la vittoria di 5 lunghezze nella gara d’andata in quel di Sassari, la Dinamo si è andata ad imporre anche in trasferta in terra ...