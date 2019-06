Bambina non vaccinata è in rianimazione per Tetano

laragnatelanews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ha dieci anni lafinita indopo essere stata infettata dal. Si trova nel reparto pediatrico veronese dell’ospedale di Borgo Trento. Da quanto appare la piccola non risultavacon la profilassi antitetanica. La prognosi è ancora riservata ma le condizioni dellasono stazionarie. L’infezione è avvenuta dopo una caduta, ferendosi sul ginocchio. “Sulgirano tantissime bugie. I somari antivaccinisti sostengono che non è un pericolo reale per chi non vive a contatto con gli animali, che basta pulire le ferite con acqua ossigenata per evitarlo, che si può prevenire con la vitamina C e che spesso si è immuni naturalmente. Tutte scemenze“. Così scrive sulla propria pagina Facebook, Roberto Burioni, il medico e divulgatore scientifico ben conosciuto per le sue campagne anti no Vax. Prosegue: “Il pericolo è ovunque, ...

