Xbox e Cyberpunk 2077 sono stati i vincitori dell' E3 2019

(Di martedì 18 giugno 2019)è stato il marchio console più chiacchierato all'E3, secondo i dati sulla copertura mediatica di ICO Partners, edi CD Projekt Red è stato il gioco più discusso dalla stampa, riporta Gamesindustry.biz.ICO Partners ha monitorato la coperturaa stampa per otto giorni'E3- dal 9 al 16 giugno per tutte le società tranne Google Stadia e EA, il cui monitoraggio è iniziato il 6 giugno e il 7 giugno rispettivamente, a causae date del loro eventi pre-E3.Quest'anno, la piattaforma console che ha ricevuto la maggior copertura mediatica è stata. Considerando quanto Microsoft ha "impacchettato" per il suo incontro con la stampa, e il fatto che Sony abbia scelto di saltare l'E3 per la prima volta, forse non è sorprendente.Leggi altro...

