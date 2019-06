Milly Carlucci | show con ascolti record dopo Ballando | “Un sogno!”

lanostratv

(Di martedì 18 giugno 2019) Il sogno del podio,si racconta: “Con questoho realizzato un desiderio” Debutto col botto per il nuovo programma di, “Il sogno del podio”, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai5. Come si legge sul numero di DiPiùTv uscito oggi in edicola, infatti, la prima puntata de Il sogno del podio ha registratopari al triplo della media abituale della rete. Intervistata proprio per il settimanale appena menzionato,ha perciò commentato il successo del suo nuovo, dichiarando: Il sogno del podio porta in televisione la più importante “gara” internazionale per aspiranti direttori d’orchestra, la Donatella Flick Conducting Competition, che si svolge a Londra … esiste da ventotto anni, ma non c’era mai stato, prima d’ora, un programma che la raccontasse! “Da anni ...

enelropant : RT @LaGattarah: La tempra da conduttrice di Milly Carlucci è così forte che, anche solo da intervistata, riesce a far capire quanto sia imp… - TV_Italiana : #TheMaskedSinger potrebbe approdare in Italia: lo afferma @milly_carlucci. ?? - man115tn : @viviana_lentini @Alexia30559 Per me anche Milly Carlucci Irene Grandi, e le annunciatrici Rai , Fininvest di questi anni. -