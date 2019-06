“Mettete i telefonini nel ghiaccio e pulite le spiagge” | i compiti delle vacanze di un

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) “Riposatevi e divertitevi“. Inizia così l’elenco deiper leestive apparso in una circolare di un preside in un istituto superiore di Settimo Milanese, che ai ragazzi ha raccomandato: “Coltivate amicizie; viaggiate; leggete, guardate film e ascoltate musica; tenete un diario e scrivete e-mail;una spiaggia, un prato, un bosco a partire dalla vostra cameretta; lasciate il cellulare nel. Questi– si legge nella circolare a sua firma, pubblicata anche sul sito della scuola e diventata virale, – non saranno valutati. Saranno loro a valutare voi“. FQ Magazine Bambino di tre anni distrugge un’opera d’arte contemporanea: la famiglia dovrà pagare il (salato) conto Il dirigente scolastico, Andrea Bortolotti, ha ...

