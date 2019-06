I terremoti sono sempre più a portata di click | novità sul sito dell’INGV per gli eventi

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Ipiù adi: da domani, mercoledì 19 giugno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), pubblicherà in tempo reale una prima ‘istantanea’ deglisismici di magnitudo superiore a 3, riportando sul suoweb istituzionale le stime provvisorie di epicentro e magnitudo calcolate in modo automatico dal software della Sala di Sorveglianza Sismica di Roma. Le informazioni verranno rese pubbliche contestualmente alla comunicazione inviata dalla Sala di Sorveglianza Sismica dell’Ingv al Dipartimento della Protezione Civile (Dpc), come annuncia lo stesso istituto in una nota. “La pubblicazione in tempo reale della localizzazione automatica dei– ricorda l’Ingv – e’ stata lanciata per la prima volta a settembre 2018 sul canale Twitter @INGV, ottenendo un positivo ...

