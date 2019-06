Arresto Platini | Blatter | “Grande sorpresa | il francese mi disse…”

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) “Per me è una grande“. Joseph, ex presidente della Fifa, commenta così la notizia del fermo di Michelnell’ambito dell’inchiesta sull’assegnazione del Mondiale 2022 al Qatar. Ecco le sue parole a ‘L’Equipe’. “E’ una cosa di cui abbiamo già parlato. Non so perché torniamo improvvisamente su questa vicenda. Se la giustiziavuole sentirmi? Sono a disposizione, così come sono a disposizione dei giudici svizzeri, tedeschi e americani. L’ho detto quando ho lasciato la Fifa, o meglio quando sono stato costretto a lasciare la Fifa. Posso solo ripetere quello che ho già detto e scritto, specialmente nei miei due libri precedenti.mi disse di aver avuto un incontro all’Eliseo con Nicolas Sarkozy e che lui e i suoi amici avrebbero potuto votare per il Qatar a causa degli ...

espressonline : ?? In esclusiva per l'Italia tutti i dettagli sull'arresto di Michel Platini per corruzione #footballleaks… - ilpost : Michel Platini è stato fermato dalla polizia francese - CNCastellabate : RT @Ruttosporc: Uscite le prime immagini di #Platini dopo l'arresto. -