Vicenza | cocaina e hashish nascoste in bidone rifiuti | arrestato spacciatore 2

Vicenza : cocaina e hashish nascoste in bidone rifiuti - arrestato spacciatore : Vicenza, 17 giu. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente a quelli della Stazione di Thiene, hanno tratto in arresto uno spacciatore 53enne di origine tunisine. I militari, avuto sentore della sua attività di spaccio, hanno tenuto d’occhio i suoi spostamenti per qual

Vicenza - 15enne narcotizzata e abusata : venduta in cambio di cocaina dall'amica : Il giudice Massimo Gerace non ha dubbi. La ragazzina di 15 anni drogata e stuprata nell'ottobre scorso in provincia di Vicenza è stata "venduta", in cambio di droga, da Elisa Faggion, 31 anni, l'amica più grande, quella che lei considerava una sorta di sorella maggiore. La donna è finita agli arresti domiciliari così come Zahir Es Sadouki, 28 anni, e Nadir El Fettach, 27 anni (entrambi marocchini residenti da anni in Veneto). Party a base di ...