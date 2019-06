Tutti con Camilleri | Maestro | non rompa i cabasisi Abbiamo ancora bisogno di

Trump perde con Tutti - la trappola dei sondaggi : Mancano circa 17 mesi alle elezioni presidenziali americane, e ancora ricordiamo lo scorcio finale della campagna elettorale del 2016 che ha portato all’elezione di Trump. Non solo tutti i commentatori, che appunto si limitano a riportare e interpretare opinioni, ma tutti gli istituti di sondaggi davano per assolutamente certa la vittoria di Hillary Clinton.Solo e unicamente Michael Moore, non certo un Trumpista, nel luglio 2016 anticipava ...

Gaffe della De Lellis ad una conferenza : 'Sapete Tutti dove nasco' - ma i presenti negano : Giulia De Lellis è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne e attualmente una delle influencer italiane più seguite su Instagram. La ragazza è spesso al centro delle notizie di gossip per la sua vita sentimentale e non solo. Recentemente è stata ad esempio resa nota la sua conoscenza con Andrea Iannone, mentre è stata confermata la sua rottura con Damante. Nella giornata di ieri 16 giugno, la ragazza ha partecipato alla conferenza Agorà ...

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini contro la produzione : 'Invitano Tutti - mai me ed Oscar' : In queste ultime ore sul web sta circolando il video di uno sfogo molto duro da parte di un'ex corteggiatrice contro Uomini e Donne. La persona in questione è Eleonora Rocchini. La ragazza partecipò circa tre anni fa al talk show e conobbe il tronista Oscar Branzani. I due si piacquero sin da subito e, infatti, decisero di lasciare insieme la trasmissione. Ebbene, a distanza di oltre tre anni, i due sono ancora felicemente fidanzati e più ...

Firenze. Controlli sulle assicurazioni dei veicoli : Tutti i numeri della Polizia Municipale : La sicurezza stradale è da sempre un impegno prioritario per la Polizia Municipale di Firenze. In particolare, la copertura assicurativa

Ed adesso Tutti con il pappone : Ed adesso tutti con il pappone Lui è l’unico forse a portare avanti la cultura della napoletanità tra risate, chiacchiere e fatti. L’unico a denunciare senza tanti filtri il potere ed il suo “Palazzo” senza mai cambiare idea. Personaggio molto discusso per la mano che non scivola facilmente sul portafogli (parallelismo straordinario quello con Mr Krab dal cartone animato “SpongeBob”) e per le uscite ...

MotoGp – Marc Marquez non ci sta : “grazie a Lorenzo? Non voglio regali. Incidente sfortunato - io vinco con Tutti in pista” : Marquez favorito dallo ‘strike’ di Jorge Lorenzo che ha eliminato i principali candidati alla vittoria di Barcellona: il leader del Mondiale giudica l’Incidente come ‘sfortunato’ e spiega di non aver gradito ‘il regalo’ involontario Come nel bowling, Jorge Lorenzo ha fatto strike, ma in pista a Barcellona: la caduta del maiorchino ha messo fuori gioco Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick ...

MotoGp Catalunya - Lorenzo abbatte Tutti e regala la vittoria a Marquez. Secondo Quartararo - poi Petrucci : Jorge Lorenzo. Due parole fino a ieri dimenticate dal circus della MotoGp descrivono il disastro del gran premio della Catalogna. Il maiorchino, disperso per 6 gare, parte decimo e per il desiderio di strafare con le gomme morbide, finisce per fare strike al 2° giro. Un colpo destinato alla peggiore antologia del motomondiale e a cambiare il campionato in corso: Lorenzo arriva lungo in staccata, pianta l’anteriore di traverso e in un colpo ...

Sea Watch - l'Europa ci rifila Tutti gli immigrati : l'ultima vergogna contro l'Italia : L'emergenza immigrazione è finita. Da quando Salvini è ministro dell' Interno gli sbarchi sono calati dell' 85% e i morti in mare sono diminuiti del 402%. Infatti, se un anno fa per la maggioranza degli italiani quello dei profughi era il problema numero uno, oggi, stando ai sondaggisti Ghisleri e P

Tennistavolo - Japan Open 2019 : tripletta di Xu Xin - trionfo della Cina - che conquista Tutti i tabelloni : Si è concluso a Sapporo il Japan Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour Platinum: dominio incontrastato del cinese Xu Xin, che conquista tutti i tre tabelloni ai quali ha preso parte, e completa il trionfo della Cina, che conquista tutti i tabelloni. In finale anche due derby cinesi, nei tabelloni femminili. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin (Cina) batte Lin Yun-Ju (Cina Taipei) 4-1 (11-9, 14-12, 8-11, 11-3, ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 16 giugno. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (domenica 16 giugno) si svolgerà l’ultima giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda). Questa rassegna iridata si chiuderà con le finali dell’arco olimpico, che assegneranno quindi le ultime medaglie in palio. L’Italia sarà impegnata in due finali per il bronzo: alle 14.00 Mauro Nespoli e Vanessa Landi affronteranno la coppia di Taipei nel mixed team, mentre alle 15.35 Nespoli si giocherà anche il podio ...

Caso Lotti - nel Pd Zingaretti scontenta Tutti. Renziani : ‘Vecchio giustizialismo’. Ma Zampa : ‘Non stia a guardare o si muore’ : Da una parte i Renziani che attaccano il “nuovo Pd di Zingaretti” perché torna “al vecchio e insopportabile giustizialismo”, dall’altra la prodiana Sandra Zampa che chiede al segretario di “non restare a guardare” e prendere “provvedimenti per evitare la morte del partito”. Nel mezzo l’europarlamentare ed ex pm Franco Roberti che attacca “il degrado della magistratura” e ...

Amanda Knox : "Tutti contro di me - per il mondo ero psicopatica e puttana" : Magistratura e media nel mirino della 31enne sul palco a Modena: "Ero innocente ma il mondo aveva deciso che ero colpevole. Era impossibile avere un processo giusto"

Carlo Nordio spara contro la magistratura : "A casa Tutti i giudici Csm dopo la riforma del Consiglio" : Devono andare a casa tutti i giudici del Csm e i nuovi vanno sorteggiati per spezzare l'intollerabile rapporto con la politica. Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, negli anni Ottanta protagonista delle indagini sulle Brigate rosse venete e poi negli anni Novanta con Tangentopoli, in un

Ho avuto un aborto spontaneo! Kate Mara sconvolge Tutti : La rivelazione di Kate Mara nel corso di un'intervista ad un Podcast dove ammette che ha dovuto sopportare un doloroso aborto spontaneo. Il dramma prima della gioia. Diventata per la prima volta mamma nel maggio scorso, Kate Mara, attrice candidata agli Emmy grazie a House of Cards - Gli intrighi del potere, ha confessato per la prima volta di aver dovuto superare il dolore di un aborto spontaneo.-- Nel corso di un'intervista ...