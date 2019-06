Stop ufficiale alla pubblicità Booking com su schermata di sblocco Huawei | come

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) La scorsa settimana, la.com sudiha fatto capolino su un numero considerevole di dispositivi. Il fastidioso annuncio è stato oggetto di numerose critiche per la sua invadente presenza e ora il produttore cinese ha deciso di ascoltarle, facendo marcia indietro. In una notariportata anche da GizChina, l'azienda cinese avrebbe chiesto scusa a tutti i suoi clienti in giro per il mondo per la comparsa della.com su scherma di. Il produttore non ha chiarito il perché gli annunci abbiano fatto capolino sui suoi device ma ha chiarito che l'episodio non si ripeterà affatto. Intanto, le immagini didei telefonicon l'annuncio pubblicitario sono state rimosse dai server, quindi d'ora in poi "il banner" non farà più la sua comparsa ex novo. Va pure detto tuttavia che proprio la ...

