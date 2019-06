Renault Zoe - Col restyling cresce lautonomia

quattroruote

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nel segmento delle piccole elettriche la tensione sta arrivando alle stelle: fra poco, infatti, laZoe avrà nuove rivali, come le Opel Corsa-E e Peugeot e-208. Naturale, quindi, che la Régie abbia preso provvedimenti, presentando un profondoche ha portato novità nella carrozzeria, negli interni e perfino nel powertrain. Se il prezzo è ancora sconosciuto, si sa però che l'elettrica arriverà in concessionaria verso fine anno, anche con la possibilità di noleggiare a parte il pacco batterie. Novità fuori e dentro. Una volta rimodellati cofano e paraurti per donare una maggior presenza scenica, i designer hanno poi aggiunto alla ricetta (nata nel 2013) gruppi ottici a Led sia davanti sia dietro, dove debuttano le frecce dinamiche. Nuova e più generosa nelle dimensioni è anche la losanga sul muso, che nasconde come sempre la presa di ricarica. Dentro è tutto un altro ...

GHERARDIMAURO1 : RT @quattroruote: La #Renault ha aggiornato l'estetica della #Zoe introducendo anche una nuova batteria e un motore elettrico più potente… - quattroruote : La #Renault ha aggiornato l'estetica della #Zoe introducendo anche una nuova batteria e un motore elettrico più pot… - EmobItalia : RT @Greenstartit: In attesa di scoprire a breve tutte le novità sulla nuova #Renault Zoe, noi abbiamo preso una R110 Intens e ci abbiamo pa… -