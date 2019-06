Macron e i limiti del sovranismo linguistico

ilfoglio

(Di lunedì 17 giugno 2019) I cento intellettuali francesi che hanno firmato un appello a, acciocché protegga la lingua francese, non hanno a cuore la gloria della Francia. Hanno infatti chiesto al presidente di non sfoggiare il proprio ottimo inglese quando parla all’estero, richiesta autolesionista per più motivi. Pre

ilfoglio_it : Gli intellettuali francesi contro Macron, reo di parlare in inglese quando è all'estero. 'Bandiera Bianca', la rubr… - kaliaragorn : RT @FrMaselli: Sui limiti di Macron e Le Maire e della loro decisione di far saltare fusione FCA-Renault -