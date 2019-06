Inter | infortunio per Matias Vecino in Coppa America | diagnosi e tempi di recupero

Infortunio Vecino - tegola Uruguay : si ferma il calciatore dell’Inter - i tempi di recupero [DETTAGLI] : Infortunio Vecino – Brutta tegola per l’Uruguay, ma l’Inter tiene le orecchie ben aperte. Stop, infatti, per il centrocampista Matias Vecino, uscito al 34′ della ripresa della sfida di Coppa America contro L’Ecuador. Il calciatore sudamericano ha riportato un Infortunio al bicipite muscolare. La conferma è arrivata dagli esami al quale si è sottoposto oggi il giocatore nerazzurro che, così, salterà il resto ...

Infortunio Szczesny - il portiere della Juventus operato al ginocchio : Intervento perfettamente riuscito : Infortunio Szczesny – La Juventus ha reso noto che Wojciech Szczesny “è stato oggi sottoposto, a opera del dottor Cugat a Barcellona, ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di “pulizia” articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Roger Federer annuncia il forfait per infortunio alla gamba destra - Stefanos Tsitsipas in semifinale senza giocare : Secondo ritiro nel giro di pochissime ore agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo Naomi Osaka nel tabellone femminile, è il torneo maschile a perdere un pezzo di enorme pregio: Roger Federer annuncia il forfait a causa di un infortunio alla gamba destra. Lo svizzero aveva giocato ieri due match, cosa che non gli capitava da nove anni ed è successa, a livello ATP, quattro volte nella sua carriera ...

Internazionali d’Italia 2019 : Naomi Osaka costretta al ritiro per un infortunio alla mano. Kiki Bertens in semifinale : Non arrivano buone notizie per Naomi Osaka. La giapponese, n.1 del mondo, avrebbe dovuto affrontare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del ranking e vincitrice del torneo a Madrid) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Tuttavia, la nipponica ha annunciato il proprio ritiro a causa di un infortunio alla mano destra che non le consentirà di scendere in campo. Pertanto, Bertens, testa di serie n.6 del seeding, accede ...

Internazionali d’Italia – Infortunio Osaka - la n°1 si ritira dal torneo : Kiki Bertens in semifinale : Anche la numero 1 al mondo abbandona gli Internazionali d’Italia! Naomi Osaka costretta al ritiro a causa di un Infortunio alla mano destra: Kiki Bertens in semifinale Gli Internazionali d’Italia perdono un’altra delle principali protagoniste del main draw femminile. Dopo i forfait di Caroline Wozniacki, Julia Goerges, Alizè Cornet, Jelena Ostapenko, Serena Williams, Garbine Muguruza e Petra Kvitova, anche Naomi Osaka si ...

Internazionali d’Italia – Problema al polpaccio per Kvitova : la tennista ceca si ritira per infortunio - Sakkari ai quarti : Petra Kvitova costretta al ritiro a causa di un Problema al polpaccio: Maria Sakkari accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia Il doppio appuntamento odierno, causato dal maltempo di ieri, è costato caro a diversi tennisti. Due match ravvicinati hanno privato di importanti energie diversi giocatori, ritrovatisi in difficoltà nel corso della giornata. Petra Kvitova, ultima a scendere in campo per nel tabellone femminile, non ...

Inter-Chievo - infortunio per Politano : le ultime sulle condizioni dell’esterno nerazzurro : Nel corso della partita con il Chievo, l’esterno nerazzurro ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra Serata a due facce per Matteo Politano, da un lato la gioia del gol che ha sbloccato Inter-Chievo, dall’altro il dolore per la distorsione alla caviglia sinistra riportata intorno all’ora di gioco. Nel calciare in porta, il giocatore italiano ha poggiato male il piede a terra, subendo una brutta distorsione che ...

Internazionali d'Italia - Camila Giorgi rinuncia : infortunio al polso. Seppi fuori un posto dal main draw : Forfait azzurro. Camila Giorgi salta gli Internazionali BNL d'Italia a causa di un infortunio al polso destro. La 27enne marchigiana non gioca un match ufficiale oramai da due mesi. Al posto dell'...

Inter : infortunio muscolare per De Vrij : ANSA, - MILANO, 7 MAG - Stefan De Vrij va ko: il difensore dell'Inter ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. "Ho sentito tirare l'adduttore, aspettiamo per capire ...

Inter - infortunio per Stefan De Vrij : la nota ufficiale del club e i tempi di recupero : La stagione del difensore olandese potrebbe concludersi anzitempo, considerando che mancano solo tre gare alla fine del campionato L’Inter perde Stefan De Vrij probabilmente per il resto della stagione, il difensore olandese infatti si è infortunato durante il match con l’Udinese e rischia di saltare le ultime tre gare di campionato. L’ex Lazio ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, ...

Keita verso l'addio all'Inter : infortunio aggravato dopo uno scherzo delle Iene? : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il giorno dopo ad Appiano Gentile l'allenatore Spalletti e lo staff medico nerazzurro verificano che la sua situazione fisica è peggiorata e così i tempi di ...

Udinese-Inter - Vecino salta il match della Dacia Arena : infortunio muscolare per il giocatore uruguaiano : Il club nerazzurro ha reso noto che il centrocampista uruguaiano salterà la sfida con l’Udinese per una contrattura al retto femorale della coscia destra Niente Udinese-Inter per Matias Vecino, il centrocampista uruguaiano ha accusato un problema muscolare che non gli consentirà di scendere in campo alla Dacia Arena. A comunicarlo è il club nerazzurro con una nota su Twitter: “Vecino non farà parte della lista dei convocati di ...

Infortunio Bentancur - salta Inter-Juve : problema muscolare per l’ex Boca : Infortunio Bentancur – Si allunga la lista degli indisponibili per Allegri e continua la maledizione degli infortuni che quest’anno ha condizionato la stagione bianconera. Sono sette e non sei i calciatori della Juventus che salteranno la trasferta di Milano contro l’Inter. Lo ha annunciato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: a Dybala, Douglas Costa, […] More

Infortunio Chiellini - Inter-Juventus : sciolto il mistero - ci sarà? : Infortunio Chiellini- Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, Giorgio Chiellini sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del super match di campionato contro l’Inter. Il capitano bianconero ha totalmente recuperato dall’Infortunio e sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida di San Siro di domani sera. Un recupero fondamentale per la […] More