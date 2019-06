Francesca DeAndrè | ' TemptationIslandVip con Gennaro? Vi lascio lasuspense'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019)De Andrè eLillio, appena usciti dal Grande Fratello 16, sono la coppia del momento, tanto che molti li vedrebbero bene a Temptation Island Vip. La relazione tra i due ex gieffini pare proprio proseguire a gonfie vele:sembrano non temere affatto i giudizi negativi dell'opinione pubblica e di alcuni vip. Nelle scorse ore la nipote di Fabrizio De Andrè è intervenuta ai microfoni di Radio Radio, all'interno della trasmissione "Non Succederà Più". Incalzata dalle domande della conduttrice Giada Miceli, l'ex gieffina ha nicchiato su una eventuale partecipazione al reality dell'amore.ha esordito così: "Temptation Island Vip? Vicon la suspense". La ragazza non ha affatto smentito di voler mettere in gioco i propri sentimenti in un programma televisivo, ma allo stesso tempo non ha neanche confermato la partecipazione....

