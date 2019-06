CorSport | Anche il Psg su Lozano | ma il Napoli è in vantaggio

CorSport : i nomi caldi del mercato del Napoli. Torna anche Elmas : Sul Corriere dello Sport una panoramica del mercato del Napoli. C’è l’interesse per Maurito, ma anche la grande passione di Ancelotti per Lozano del Psv. In 40 partite ha totalizzato 21 gol e 17 assist. L’affare non è semplice e bisogna capire quanto il Napoli piace a Lozano. Il suo manager, Raiola, ci sta lavorando. In seconda battuta c’è Rodrigo del Valencia. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il Valencia lo ...

Il CorSport : anche Reina potrebbe andare alla Juventus : anche Pepe Reina potrebbe finire alla Juventus. Il portiere che l’altro giorno ha difeso la scelta di Maurizio Sarri di andare alla Juventus, potrebbe seguirlo. Così scrive, o allude – fate voi – il Corriere dello Sport. Se Perin decidesse di lasciare per andare a giocare, Sarri spenderebbe due parole su Reina. Almeno due... Così termina il suo articolo Alfredo Pedullà che si sofferma anche su Gonzalo Higuain che potrebbe ...

CorSport : Offerta per Hysaj dall’Atletico Madrid. Ma rientra anche nella lista di Sarri alla Juve : Hysaj ha annunciato la sua volontà di lasciare il Napoli, in cerca di nuove esperienze e di vittorie. Per lui, scrive il Corriere dello Sport, c’è stata l’Offerta dell’Atletico Madrid, che lo ritiene idoneo al progetto che il manager bresciano Andrea Berta ha sviluppato da ormai cinque anni. Ma il futuro del terzino del Napoli potrebbe anche essere alla Juventus se Maurizio Sarri sarà scelto per la panchina bianconera. Il CorSport dice che è ...