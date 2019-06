«Con le attrici si esce | non se ne sposa una» Il consiglio non richiesto di nonno

Splendide attrici ed influencer protagoniste dell’evento privato organizzato da Ilaria Fiorensoli per festeggiare la partnership Con TwoBirdsNewYork : #EatWearShare, traducendo : mangia, indossa e condividi. Questi sono gli elementi chiave dell’evento privato realizzato da Ilaria Fiorensoli, proprietaria dell’Agenzia le cui iniziali portano il suo nome IF Destination Wedding che, insieme al suo team tutto al femminile, ha voluto festeggiare la partnership tra gli Stati Uniti e l’Italia di TwoBirdsNewYork, il brand originale di abiti transformers per damigelle e per ogni occasione, dal ...