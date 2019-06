Stroncò Emma Dante E non gli piacevano le cantanti «in carne»

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Piera Anna Franini «Sa, essere fiorentino non è uno scherzo». Allude al temperamentino impegnativo? «Il fiorentino è snob, ha la bocca serrata, il sopracciglio arcuato...» spiegò, Franco Zeffirelli, in uno degli ultimi incontri nella bella casa di Roma. La casa degli artisti, perché da qui passarono tutti: da Maria Callas a Francis Coppola, Al Pacino, Leonard Bernstein, la grande amica Maria Callas fino a Liz Taylor. Già, l'attrice che aveva il vezzo di prender oggetti nei negozi senza passare alla cassa. «Anche in casa mia accadeva questo. Avevo un bel da fare a spiegare ai negozianti che erano capricci da diva. Liz ha dovuto difendersi facendo la capricciosa, io la lasciavo fare». Pronto a proteggere l'artista fragile, non risparmiava staffilate a chi - a suo dire - non onorava a dovere l'Arte. Del resto, alla domanda su cosa riteneva fosse il suo tratto distintivo, veloce ...