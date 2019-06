Rivolta nel carcere di Poggioreale. 300 detenuti devastano un padiglione : Alta tensione nel carcere Poggioreale di Napoli, dove è attualmente in atto una Rivolta da parte della quasi totalità dei detenuti ristretti nel padiglione Salerno (circa 300 detenuti). Una situazione incandescente, con una Sezione detentiva distrutta dai rivoltosi. Lo comunica Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe sottolineando che "la situazione è molto grave". ...

Matteo Salvini - Rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro

Magistrati in Rivolta : “Tutti i coinvolti nel caso di Roma devono dimettersi” : La rabbia che montava dentro la magistratura italiana è esplosa. E così a Milano c’è stata un’assemblea spontanea che s’è conclusa con un documento durissimo: «Non nel nostro nome. C’è una questione morale tra noi». ...

BUS ROMA - PRINCIPIO D'INCENDIO IN CENTRO/ Atac "solo 10 roghi nel 2019" : è Rivolta : Via Sistina a ROMA, bus elettrico brucia in CENTRO: Atac 'solo 10 incendi nel 2019', ma è rivolta passeggeri e cittadini. I mezzi noleggiati in Israele

Com'è andata a finire la Rivolta nel carcere di Campobasso : La rivolta del carcere di Campobasso si è conclusa con il trasferimento ti 8 detenuti in altri istituti penitenziari. Il detenuto che ha innescato la protesta sarà portato in un carcere extradistretto, gli altri sette in istituti nel territorio del Provveditorato. Il trasferimento è previsto stato deciso per motivi di sicurezza, in base alla direttiva varata nell'ottobre scorso dal Capo del Dap Francesco Basentini. La ...

Grande Fratello - la rissa in diretta tra Malgioglio e Francesca De Andrè : "Tuo nonno si Rivolta nella tomba" : Lite furiosa quella di ieri sera al Grande Fratello tra Francesca De Andrè e Cristiano Malgioglio. Già la scorsa settimana tra i due erano volate parole taglienti, ed è stata proprio l'affermazione fatta da Malgioglio che ha innescato tutto: "Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba" aveva tuonato

Rivolta interna nella Lega : la base vuole tornare con Berlusconi : Il clima di Rivolta all’interno della Lega sta montando come mai. Il quotidiano Repubblica riferisce che le spinte a rompere con

Silvio Berlusconi - la Rivolta nella chat di Forza Italia svela il clima teso : 40 parlamentari se ne vanno : Sono saltati i nervi a più di un big all'interno di Forza Italia quando l'agenzia Adnkronos ha scoperto una sorta di "scissione" nella chat interna su Whatsapp dei parlamentari azzurri. La tensione è arrivata alle stelle, finché non è dovuto intervenire direttamente Silvio Berlusconi per placare gli