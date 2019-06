“Non è da Juve uno che durante la partita succhia il filtro di una sigaretta”

Chiariello sul passaggio di Sarri alla Juventus : “Non è un traditore ma ha ferito questo di lui” : Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21 ha commentato il passaggio alla Juventus di Maurizio Sarri su Twitter: “Sapevo che Sarri non avrebbe rifiutato una proposta così importante della Juventus. Scelta professionale che ci sta per uno che solo 7 anni fa era stato esonerato a Sorrento. Per me il traditore è uno come Higuain per le modalità, ma mi ferisce l’incoerenza dell’allenatore. Da oggi sarai mio amato nemico ...

Il Barcellona non convince De Ligt - l’olandese regala speranze a Juve e PSG : “Non è un problema di soldi - ma…” : Il difensore dell’Ajax ha parlato del proprio futuro, sottolineando di non essere convinto della soluzione Barcellona: Juventus e Paris Saint-Germain sperano Matthijs De Ligt si prepara a definire il proprio futuro, lo farà durante le vacanze che sta per iniziare dopo aver chiuso al secondo posto la Uefa Nations League con l’Olanda. AFP/LaPresse Il difensore dell’Ajax è conteso dalle big d’Europa, che farebbero ...

Allenatore Juventus - Guardiola chiude la porta : “Non esiste posto migliore del City” : Allenatore Juventus – “Credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell’Inghilterra dove allenare. Posso paragonarla con la Germania e la Spagna. Non sono stato in altre Nazioni, ma penso che in Italia la situazione è abbastanza simile alla Spagna”. Sono le dichiarazioni dell’Allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in un’intervista pubblicata sul profilo Twitter del club inglese. “In ...

Sarri alla Juve? L’assessore allo sport di Napoli : “Non lo perdono” : “Da uomo delle istituzioni non posso che perdonare un eventuale passaggio di Sarri alla Juventus. Da tifoso no”. Sono le dichiarazioni dell’assessore allo sport di Napoli, Ciro Borriello, in relazione al possibile accordo tra la Juventus e Sarri. “Oggi si compiono scelte in base alla professione e non seguendo il cuore, lo sport e’ cambiato – ha spiegato a margine della partenza del viaggio della ...

Nuovo allenatore Juventus – Paratici prende tempo : “Non c’è fretta - abbiamo le idee chiare” : Paratici non si sbilancia sul Nuovo allenatore della Juventus: le parole del ds bianconero “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il Nuovo allenatore“. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, fa ‘melina’ sul nome del Nuovo tecnico che sostituirà Massimiliano Allegri ...

Conte è il nuovo allenatore dell’Inter! La bordata della Curva Nord : “Non siamo la Juventus - ricordiamo il tuo passato” : Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, ma la Curva Nord mette subito le cose in chiaro: “noi non siamo la Juventus”, i tifosi nerazzurri chiedono il rispetto di “stile e morale” che differenzia le due società Alle 06:00 del mattino italiane, l’Inter ha annunciato Antonio Conte come nuovo allenatore del club. La società nerazzurra ha scelto un profilo di spessore internazionale, di grande esperienza e ...

Galeone - le stoccate alla Juve e ad Allegri : “Non era lui a dover controllare chi faceva tardi la sera…” : Già da mesi gli aveva consigliato di andar via, ed è lui stesso ad affermarlo. Giovanni Galeone e Massimiliano Allegri, quasi un rapporto padre-figlio. Il primo non ha fatto mistero di essere contento per la separazione tra il tecnico livornese e la Juventus. E gli regalerà anche la casa in Sardegna, la barcha e degli orologi. Questo ciò che ha detto in un’intervista concessa a Gazzetta dello Sport. “Da una vita gli dicevo di ...

“Non è la Juventus”. Leggere Il Mattino per capire lo psicodramma dei fan di Sarri a Napoli : Il santino del contropotere un vero e proprio psicodramma quello che stanno vivendo i fan napoletani di Maurizio Sarri. Le voci su un potenziale trasferimento di Sarri alla Juventus, hanno gettato il panico coloro i quali ne avevano fatto un santino del contropotere. Sul Mattino un giornalista vicino a Sarri, come Pino Taormina, scrive che il tecnico toscano – ovviamente aggiungiamo noi – non avrebbe problemi ad accettare la ...

Prossimo allenatore Juventus : Guardiola a Mauro “Non posso muovermi” : Prossimo allenatore Juventus: Guardiola a Mauro “non posso muovermi” Ufficiale l’addio di Allegri alla Juventus; oggi – 18 maggio 2019 – si è tenuta la conferenza stampa con cui l’allenatore livornese si è congedato ringraziando tutto l’ambiente, società, giocatori e tifosi. Prossimo allenatore Juventus: Massimo Mauro sente Guardiola Salutato Allegri, si scaldano le voci sul Prossimo allenatore della Juventus; interessante quanto ...

Guardiola conferma : “Non vado alla Juve” : La Juventus ha comunicato l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, una notizia nell’aria ma che oggi ha trovato l’ufficialità. Adesso è partito il toto-allenatore, il tecnico del City Pepe Guardiola si tira subito fuori dalla corsa, sarò ancora all’Etihad Stadium. “Non andro’ alla Juve o in Italia, ho ancora due anni di contratto e non mi muovero’ – taglia corto Guardiola – ...

Juventus - cessione Dybala più vicina! Il fratello : “Non è felice - ma non è l’unico” : cessione Dybala- La Juventus trema. Futuro di Dybala ancora tutto da scrivere. Una stagione piuttosto in chiaroscuro, arricchita solamente da pochissimi gol e da un ruolo non proprio cucitogli addosso. Gustavo Dybala, fratello dell’attaccante argentino, è esploso ai microfoni di “Radio Impacto Cordoba”: “Paulo non è felice, ha bisogno di cambiamento. C’è la possibilità che […] L'articolo Juventus, cessione ...

Conte-Juventus - arriva la bomba : “Non si sa mai - sono in debito” : CONTE JUVENTUS- Clamoroso colpo di scena in casa bianconera. Antonio Conte, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul potenziale ritorno in bianconero e sul suo prossimo futuro. Il tecnico ha così affermato: “Tornare alla Juve? I matrimoni si fanno in due. Credo che la […] More

Juventus - Pistocchi punge ancora : “Nonostante CR7 - è peggiorata” : Juventus – La stagione sta per finire e la “prima” Juve di CR7 ha portato a casa la Supercoppa italiana e l’ottavo Scudetto consecutivo. Nonostante i due trofei su 4 disponibili, c’è chi classifica la stagione bianconera come fallimentare vista la mancata vittoria in Champions League. Uno di questi è proprio il giornalista Maurizio Pistocchi, […] More

Guardiola alla Juventus? Noel Gallagher contrario - l’ex leader degli Oasis sicuro : “Non lo permetterò” : Noel Gallagher e la passione per il calcio e per il Manchester City: il commento dell’ex leader degli Oasis lascia senza parole “Le voci che vogliono Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò…. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona brava e simpatica e un ragazzo fantastico“. Così Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha parlato di calcio ...