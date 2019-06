Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve | l’enorme fascino di una scelta azzardata

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Un ripiego. Un azzardo. Una rivoluzione. Ci sono mille modi di vederla, di sicuro quella diallantus non è unabanale, ma destinata a cambiare profondamente i bianconeri e forse anche il calcio italiano. Dopo 5 anni di Allegri, 8 anni di vittorie trionfali in patria e cocenti delusioni in Europa, Andrea Agnelli ha scelto di cambiare tutto e ripartire dal bel gioco. Cioè da, un tecnico italiano, non giovanissimo (almeno dal punto di vista anagrafico), nemmeno super affermato (stando al palmares), per cui le idee vengono prima di tutto, forse anche delle vittorie. Praticamente l’esatto contrario di tutto ciò in cui ha sempre creduto lantus, “via libera del Chelsea a”. Pogba si complica, c’è l’assalto del Real Agnelli non ne ha mai parlato ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - FabrizioRomano : OFFICIAL: Maurizio Sarri is new Juventus manager! ???? #CFC #Chelsea #Juve #Sarri -