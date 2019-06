“Il M5s non deve fare alleanze E il vincolo dei due mandati serve”

Regione Lombardia - M5s protesta in Aula : “Il sindaco di Legnano si dimetta”. Consiglieri Lega urlano : “Raggi - Raggi” : Bagarre nell’Aula del Consiglio regionale della Lombardia, a seguito della protesta del M5s contro le mancate dimissioni del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, attualmente agli arresti domiciliari accusato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. Fratus aveva rassegnato le proprie dimissioni in seguito all’arresto, ma la scorsa settimana ha ...

Rixi condannato - nota M5s : “Il contratto parla chiaro - sicuri che la Lega per prima lo rispetterà” : “Il contratto di governo parla chiaro e siamo sicuri che la Lega per prima lo rispetterà”. Pochi minuti dopo la sentenza di condanna di primo grado per il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi, i 5 stelle hanno diffuso una nota stampa in cui ribadiscono la loro posizione. Poco dopo è intervenuto il presidente grillino della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. “Non può rimanere al governo”, ha ...

Luigi Di Maio : “Il M5s non perde mai - o vince o impara. Ripartiamo da qui” : Il leader del M5S Luigi Di Maio è intervenuto all'assemblea dei gruppi parlamentari: "Ho chiesto la fiducia agli iscritti perché anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona. Non sto attaccato al ruolo di capo politico".

Elezioni - la Lega primo partito al 34%. Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Il M5s ha vinto la campagna elettorale mentre la Lega ha sbagliato tutto” : “Se dovessi giudicare dalla campagna elettorale, l’hanno vinta i Cinque stelle mentre la Lega ha sbagliato tutto”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, commenta la campagna elettorale dei due partiti di maggioranza a due giorni di distanza dal voto europeo. “Si dice che i Cinque ...

Nomine sanità - ok all’emendamento M5s ‘anti raccomandati’. Ma la Lega si astiene : “Il testo è palesemente incostituzionale” : L’emendamento del M5s è passato in commissione Affari Sociali della Camera, ma con i soli voti dei grillini perché la Lega si è astenuta. E’ sul decreto Calabria che si consuma l’ultimo attrito tra le due anime del governo gialloverde. La proposta di modifica presentata dalla deputata 5 Stelle Dalila Nesci punta a togliere la discrezionalità dei presidenti delle Regioni sulle Nomine dei dirigenti sanitari. Martedì il ...

Di Maio rassicura : “Il governo M5s-Lega va avanti” : Se qualcuno avevo seriamente sperato in un “cambio al timone” dovrà ricredersi. Stando alle parole di Luigi Di Maio, la barca è più salda che mai e viaggia spedita verso altri obiettivi… Il governo può andare avanti per altri quattro anni: il contratto di governo con la Lega ed il voto dei cittadini: questi sono gli impegni da mantenere per il ministro del lavoro: “L’alleanza M5s-Lega non scricchiola. Per me il ...

Palermo in Serie C - M5S : “Il club paga il grave errore della giustizia sportiva commesso nella passata stagione” : “Il Palermo calcio paga tuttora il grave errore della giustizia sportiva commesso nella passata stagione quando al club venne negata ingiustamente la Serie A. Oggi il tribunale della Figc chiede la retrocessione all’ultimo posto in classifica, quindi la Serie C, senza tenere conto degli enormi sforzi nella nuova proprieta’ penalizzando oltremodo una citta’ intera. Confidiamo nell’appello del Palermo, ma se i ...

25 aprile - Buffagni (M5s) al corteo : “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che esecutivo è lontano dalla mafia” : “Il governo è presente. Spero che chi va a Corleone capisca che l’esecutivo non ha nulla a che fare con la mafia”. A dirlo, al corteo del 25 aprile a Milano, il sottosegretario Stefano Buffagni del M5s. Il riferimento è al viaggio di Matteo Salvini nella città siciliana nel giorno della celebrazione della Liberazione. L'articolo 25 aprile, Buffagni (M5s) al corteo: “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che ...