Golf | US Open 2019 | programma | orari e tv di domenica 16 giugno I tee times e l’ordine

(Di domenica 16 giugno 2019) Sta per arrivare l’ultima giornata dello US, quella che decide i destini del terzo Major dell’anno a Pebble Beach, in California. Sembra ormai ristretto a due uomini il discorso relativo alla vittoria: Gary Woodland e Justin Rose si giocano l’uno la prima vittoria in un Major (che sarebbe anche il suo debutto tra i primi cinque) e l’altro il secondo USa sei anni di distanza dal primo e finora unico. Tra i due c’è un colpo di distanza (-11 contro -10), mentre Brooks Koepka, Chez Reavie e Louis Oosthuizen comandano il gruppo inseguitore a -7. Per Francesco Molinari si prospetta un difficile tentativo di agguantare il podio, partendo dal 17° posto, ma se il torneo finisse così questo sarebbe il suo miglior risultato nel Major in questione. Il quarto giro dello USinizierà oggi alle ore 16:21. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky ...

