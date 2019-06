Torino Muore per un malore Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia

Torino - aggredita in casa con mazza da baseball : muore dopo un mese - arrestato il nipote : Giuseppina Addante è morta in ospedale dopo circa un mese di agonia a seguito della bruitale aggressione subita in casa sua e dalla quale non si era mia ripresa. Nelle stesse ore è arrivata la svolta nelle indagini : la polizia ha arrestato il nipote 42enne che ora è accusato di rapina e omicidio aggravato.Continua a leggere

Precipita dalla finestra della stanza d'albergo : muore a Roma l'Ad della Film Commission Torino Piemonte : È Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, l’uomo morto questa mattina a Roma Precipitando dalla finestra di una stanza d’albergo dove alloggiava.Consigliere d’amministrazione di Cinecittà, in questi giorni si trovava nella capitale per partecipare ad una seduta del cda. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, anche attraverso le telecamere di sorveglianza ...

Torino - muore soffocato da un pezzo di pane mentre va al seggio elettorale : Aveva 84 anni il pensionato Domenico Antonicelli morto a Brusasco (Torino) soffocato da un pezzo di pane. La tragedia mentre l'uomo, in compagnia dei famigliari, si stava recando alle urne per...

Torino - muore in cantiere operaio 44enne : 15.14 Un operaio di 44 anni è morto a La Loggia (Torino),mentre lavorava in un cantiere edile. Dalle prime informazioni, sembra che stesse effettuando uno scavo quando il terreno ha ceduto. Indagano i carabinieri.

Torino - esplode la macchina del caffè : muore tecnico in una trattoria - figlio gravissimo : Tragedia oggi pomeriggio nella trattoria del Ponte, a Rivara Canavese lungo la strada provinciale per Forno. Un uomo di 60 anni, un tecnico, è morto per l'esplosione di una macchina del...

Torino - muore in sala d'attesa del pronto soccorso : nessuno se ne accorge : Luca Sablone Si tratterebbe di un clochard che non aveva con sé documenti: la Procura indaga per far luce su quanto accaduto Probabilmente si chiamava Beppe il clochard morto nella notte tra l'1 e il 2 maggio in una corsia del pronto soccorso a Moncalieri, città metropolitana di Torino: l'uomo si sarebbe rifugiato nella struttura per ripararsi dal diluvio di quella sera, abbandonando dunque le strade di un supermercato, i cui clienti ...

Torino : bimba di un anno e mezzo muore in un incidente - il papà indagato per omicidio stradale : E' morta dopo 17 giorni di agonia Alessia Tufano, un anno e mezzo, residente ad Avigliana. La bambina era rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava con il padre sulla strada ...