Reddito | operai in nero con la card in tasca | ecco i primi 5 furbetti a Napoli

Cerignola - Puglia : operaio edile in nero con Reddito di cittadinanza - punizione esemplare : Nonostante i rischi fossero abbastanza chiari fin dall'inizio, molte persone che hanno richiesto e incassato il reddito di cittadinanza vengono giorno per scoperti come soggetti che non ne avevano diritto. Una ultim'ora Ansa stavolta riporta il caso di un operaio edile di Cerignola, comune pugliese in Provincia di Foggia. Anche in questo caso si tratta di un soggetto che lavora in nero ed allo stesso tempo ha fatto richiesta di reddito di ...

Palermo - prende il Reddito di cittadinanza ma lavora in nero : denunciato operaio. Secondo caso nelle ultime due settimane : prendeva il reddito di cittadinanza ma nel frattempo lavorava in nero. È il Secondo caso di truffa segnalato in pochi giorni da LiveSicilia. Entrambi a Palermo. Ieri, i carabinieri di Partanna Mondello hanno denunciato un palermitano di 52 anni che aveva ottenuto la carta prevista dal governo ma allo stesso tempo lavorava in nero presso una ditta di costruzioni a Sferracavallo, nel palermitano. L’uomo, aveva già ricevuto trecento euro ...

Reddito di cittadinanza : denunciata coppia di furbetti - lui faceva l'operaio in nero : Roberto Chifari I Carabinieri del nucleo operativo del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese, due coniugi di un comune delle Madonie, per il reato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza Lui operaio in nero, la moglie invece aveva presentato la domanda per il Reddito di cittadinanza. I Carabinieri del nucleo operativo per la tutela del ...

Reddito anche a chi ha perso il lavoro! Gli ex operai Fca di Pomigliano ancora sul campanile : Hanno trascorso la quarta notte sul campanile della chiesa del Carmine di Napoli i due ex operai della Fca di Pomigliano, licenziati dopo aver esposto un manichino impiccato con le sembianze di Marchionne. Chiedono una revisione delle regole sul Reddito di cittadinanza per risolvere il problema di chi, avendo perso il lavoro negli ultimi sedici mesi, risulta ancora titolare di un Isee elevato. La pratica per l'attivazione del sussidio fa ...

Napoli - presidente dell'Inps chiama gli ex operai Fca in cima al campanile : "Avrete il Reddito di cittadinanza" : "Attueremo una procedura straordinaria che consenta l'erogazione", ha detto Tridico chiedendo lo stop della protesta

Ex operai sul campanile : "Vogliamo il Reddito" : Non hanno nessuna intenzione di scendere neppure per Pasqua, Mimmo Mignano e Marco Cusano, i due operai ex Fca di Pomigliano , licenziati definitivamente nel 2018, che questa notte hanno 'scalato' il ...

Napoli - operai licenziati da Fca salgono su campanile per protesta : “Per noi nemmeno Reddito di cittadinanza” : Due operai, licenziati dalla Fca dopo aver esposto nell’ambito di una manifestazione a Pomigliano d’Arco (Napoli) il manichino di Sergio Marchionne impiccato, sono saliti per protesta sul campanile della Chiesa del Carmine, in piazza Mercato a Napoli, dove hanno esposto un grande striscione con la scritta ‘reddito di cittadinanza per licenziati non c’è‘. Altri operai, tra i quali i licenziati della ditta ...