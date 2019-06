Motocross | GP Lettonia 2019 | orari di qualifiche e gara Programma | tv e streaming

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Il campionato mondiale diprosegue senza soluzione di continuità e, dopo la tappa del Gran Premio di Russia di Orlyonok, il Circus si trasferisce in, per il Gran Premio sul circuito di Kegums. Siamo giunti al nono appuntamento della stagione, e siamo nel vivo del campionato, dato che si correrà anche nel prossimo weekend in Germania, prima della doppia trasferta indonesiana di luglio. Anche a Kegums tornerà in scena la sfida tra Tony Cairoli e Tim Gajser, con Jeffrey Herlings, fresco di rientro in Russia, pronto a crescere ed a mettere i bastoni tra le ruote ai due litiganti. Il Gran Premio didisarà trasmesso da Eurosport su Eurosport2 (211) in base allazione. La visione completa sarà assicurata su Eurosport Player insu pc, smartphone e tablet. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche, per non ...

