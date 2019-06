Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay si sono lasciati

Chris Martin e Dakota Johnson si sono detti addio? - : Mariangela Garofano Sembrerebbe giunto al capolinea l'amore tra il leader dei Coldplay Chris Martin e la star di "50 Sfumature di Grigio" Dakota Johnson . A rivelarlo sarebbe un amico del cantante 42enne, spiazzando tutti quelli che credevano in un imminente matrimonio tra i due innamorati La notizia arriva dal tabloid britannico The Sun: il leader dei Coldplay Chris Martin e l’attrice Dakota Johnson si sarebbero lasciati. La ...

Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati : Chris Martin , 42 anni, e Dakota Johnson , 29, si sarebbero lasciati dopo quasi due anni d'amore. A riportare l'indiscrezione il britannico The Sun.Il cantante dei Coldplay avrebbe spifferato l'avvenuta rottura ad alcuni amici. L'addio sarebbe diventato realtà il mese scorso, dopo 20 mesi di coppia. E pensare che in passato si era parlato persino di un possibile matrimonio. " Chris e Dakota erano molto accomodanti e sembravano sempre felici ...

Dakota Johnson torna a scuola (per diventare una brava matrigna) : Chris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonQuello della matrigna non è un mestiere facile. Già il nome, evocando il perfido personaggio che rende la vita impossibile a Cenerentola, risulta antipatico. Tanto che proprio nei giorni scorsi Gwyneth Paltrow – che da quando ha sposato in ...