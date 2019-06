Buffon-D' Amico in dolce attesa?

Di D’Amico ti puoi fidare! Alena Seredova e la frecciatina alla compagna di Gigi Buffon : L’ironia è l’arma vincente davanti a un tradimento. Deve pensarla così Alena Seredova, che ha lanciato una frecciatina a Iaria D’Amico, la donna che l’ha sostituita nel cuore dell’ex marito Gigi Buffon. Sta circolando sui social una foto che mostra la modella ceca sorridere davanti a un cartellone pubblicitario che recita «D’Amico ti puoi fidare».-- Alfonso Signorini ha pubblicato lo scatto su Instagram e divertito i followers. Un tradimento ...

Alena Seredova e la frecciatina alla compagna di Gigi Buffon : «Di D'Amico ti puoi fidare». Lo scatto è virale : L'ironia è l'arma vincente davanti a un tradimento. Deve pensarla così Alena Seredova, che ha lanciato una frecciatina a Iaria D'Amico, la donna che l'ha sostituita nel...

ALENA SEREDOVA - SELFIE IRONICO : 'D'AMICO - TI PUOI FIDARE'/ Ex Buffon conquista il web : ALENA SEREDOVA e il SELFIE IRONICO "D'Amico, ti PUOI fidare". La foto fa il giro del web grazie ad Alfonso Signorini, ironia social.

Buffon e D'Amico - vogliono un nido superlusso a Milano : La famiglia è grande e si potrebbe allargare ulteriormente. E allora ci vuole una casa più grande. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono stati pizzicati dal settimanale Diva e Donna durante la visita in uno stabile superlusso nel cuore di Milano. La coppia avrebbe scelto una villa su più piani con mansarda per gli ospiti e con tanto di ascensore interno. C’è pure il giardino privato che si sviluppa su tre livelli. In posizione defilata ...

Ilaria D'Amico aspetta il secondo figlio da Gigi Buffon? : La giornalista sportiva Ilaria D'Amico sarebbe nuovamente in dolce attesa. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, che ha pubblicato un servizio sul numero in edicola da oggi dedicato alla compagna di Gigi Buffon, le curve della donna lascerebbero poco all'immaginazione: sarebbero, infatti, quelle proprie di chi aspetta un bambino. Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, passeggiata con ...

Ilaria D'Amico incinta di Gigi Buffon? Intanto si vede per casa più grande : Dopo mesi di rumors che la vogliono incinta del secondo figlio dal compagno Gigi Buffon, la giornalista di Sky è stata paparazzata dal magazine "Chi" mostrando rotondità tipiche di una donna in dolce attesa. Ma adesso i rumors crescono visto che la coppia è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna durante la visita in uno stabile superlusso nel cuore di Milano. La coppia avrebbe scelto una villa su più piani con mansarda per gli ...

Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non si ferma : Ilaria D’Amico incinta? Il gossip impazza Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la giornalista sportiva Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. I due sono inseparabili e, da diverso tempo ormai, si mormora che abbiano intenzione di allargare la famiglia. La coppia, sempre molto restia al gossip, non ha mai confermato o smentito queste indiscrezioni. […] L'articolo Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non ...