“Alessia Marcuzzi al posto di Maria De Filippi” | ecco in quale programma

(Di sabato 15 giugno 2019) Come per i palinsesti Rai (che verranno presentati ufficialmente il prossimo 9 luglio), anche di quelli Mediaset non c’è ancora alcuna certezza. Solo fra qualche settimana, dunque, conosceremo il nuovo assetto dei programmi per la stagione televisiva 2019-2020, ma ciò non toglie che le indiscrezioni si moltiplichino a vista d’occhio. Nelle ultime ore, per esempio, ha preso già il sopravvento la voce di un cambio al vertice al Grande Fratello Vip. Da tempo, in realtà, si mormorava di un addio di Ilary Blasi, che ha condotto tre edizioni consecutive di grande successo, ma ora ci sarebbe il nome del sostituto. Quello di Alfonso Signorini, che ha sempre affiancato la signora Totti al reality riservato ai volti noti nel ruolo di opinionista. Ma a proposito di programmi con i vip protagonisti, stando a quanto riportano TvBlog e DavideMaggio in queste ultime ore non vedremo solo il Grande ...

