Quando OFF a Roma significa…

(Di venerdì 14 giugno 2019) spaghetti di soia con acqua in acqua di vongole e cozze I francesi le chiamano banlieu, ovvero zone adiacenti la metropoli con forti legami socio economici con il centro città. Casal Bertone non è proprio una banlieu, ma una zona non lontana la Stazione Tiburtina e di passaggio per arrivare anche al Pigneto ( quartiere pieno di locali e punti ristoro), per alcune realtà agglomerative popolari la può ricordare, ma qualcosa sta cambiando… Proprio in quartieri come questi mai ti aspetteresti di trovare un locale come OFF Club : le vetrate su strada lasciano intravedere un ambiente elegante e ricercato… entriamo! L’atmosfera è d’impatto, potremmo essere a New Yorko a Doha. Il grande bancone frontale è austero e lineare (lungo 7 metri e di granito nero) nel contenitore dal soffitto color oro grezzo e smalto nero. L’atmosfera ci può ricordare Kubrick, le illusioni ottiche di ...

