Pressing Ue sull’Italia | attese risposte conti entro pochi giorni Tria convinto di aver

(Di venerdì 14 giugno 2019) Incassato l'appoggio dell'Eurogruppo ieri e dell'Ecofin oggi, la Commissione europea aumenta la pressione sull'Italia per ottenere nuove "cifre, fatti, e se necessario misure", come ha detto il commissario Pierre Moscovici, che possano permettere di evitare l'avvio della procedura per deficit eccessivo a causa della violazione della regina del debito.quando? Il ministro francese dell'Economia e Finanza, Bruno Le Maire, ha avvertito che il governo italiano ha "", chiarendo poi che il termine è l'inizio di luglio, ma a quanto si apprende, gli "elementi aggiuntivi" (perché quanto promesso dal ministronon sarebbe sufficiente) sarebbero attesi dalla Commissione anche prima,una settimana, e dovrebbero comprendere anche misure come il congelamento delle spese, e misure e dato che dovrebbero riguardare non solo il 2019, ma anche il 2020.La Commissione, ...

