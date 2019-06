Perché a Roma in dieci anni hanno chiuso 200 librerie?

Allegri verso il Barcellona - Perché la pista è calda. E intanto la Roma... : Il 2019 sarà in parte ricordato come l' anno in cui le grandi e meno grandi del calcio internazionale hanno deciso di investire molti dei loro quattrini per un nuovo allenatore. A partire dal Real Madrid, che a marzo ha annunciato il ritorno di Zidane dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari, sino al

Mirante e la sua teoria sull’annata della Roma : “ecco perchè abbiamo perso la corsa Champions” : Roma, Antonio Mirante è stato convocato in Nazionale dopo l’ottima annata in giallorosso dopo il flop di Olsen “I maggiori problemi della stagione sono stati la mancanza di continuità e gli infortuni. abbiamo fallito il maggior obiettivo, peccato“. Lo dice il portiere della Roma, Antonio Mirante, all’indomani della conclusione del campionato che ha visto il giallorossi fallire l’ingresso in Champions League. ...

Mirante e la sua teoria sull’annata della Roma : “ecco perchè abbiamo perso la Champions” : Roma, Antonio Mirante è stato convocato in Nazionale dopo l’ottima annata in giallorosso dopo il flop di Olsen “I maggiori problemi della stagione sono stati la mancanza di continuità e gli infortuni. abbiamo fallito il maggior obiettivo, peccato“. Lo dice il portiere della Roma, Antonio Mirante, all’indomani della conclusione del campionato che ha visto il giallorossi fallire l’ingresso in Champions League. ...

Milano - fra i resti dell’antica città romana anche la colonna del Diavolo : ecco Perché si chiama così : Fra i numerosi resti della magnificenza d’età imperiale, Milano vanta una colonna del II secolo che nasconde una storia davvero particolare: parte di un ricco edificio probabilmente costruito da Massimiano, la colonna è visibile ancora oggi nei pressi della chiesa di Sant'Ambrogio. perché proprio qui il patrono di Milano lottò, e vinse, contro il Diavolo in persona.Continua a leggere

Silvia Romano - una drammatica svolta dal Kenya : "Perché doveva sparire" - la pista dello stupro : Sono passati quasi 6 mesi da quando Silvia Romano è stata rapita a Chakama. Da allora non si è avuta alcuna notizia certa, sono state diffuse alcune voci riguardo alla sua morte e alla possibilità di non rivederla più ma senza avere nessun dato che lo accertasse. Si apre ora uno spiraglio che potreb

Florenzi e la Roma vogliono la Champions : “dobbiamo provare a vincere! CR7 e Messi? Ecco perchè sono diversi” : Florenzi, la lotta per la Champions e le differenze tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi: le parole del centrocampista della Roma alla vigilia della sfida contro la Juventus Alessandro Florenzi si prepara al big match di domani sera all’Olimpico contro la Juventus, ultimo treno per i giallorossi in corsa per il quarto posto che vorrebbe dire la qualificazione alla Champions League. “Se non è l’ultima chance, siamo lì. ...

Il monologo di Maurizio Crozza e tutta la verità sul saluto romano : “Una fake news” e spiega perchè : Parte con un po’ di storia il primo monologo di Maurizio Crozza – in onda con Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove – che si propone di riportare alla verità le origini del cosiddetto “saluto romano” che di antica Roma non ha proprio nulla, ma fu semmai inventato dal poeta di Pescara, Gabriele D’Annunzio, e quindi casomai dovrebbe chiamarsi ‘saluto abruzzese’. Il comico genovese ironizza su un’altra leggenda che riguarda ...

Il rider aggredito a Roma : "Picchiato senza un Perché" : Nishanth Bejjanki, 22 anni, di origine indiana, è stato aggredito e ferito a un occhio la notte del 29 aprile a Torre Angela, periferia est della Capitale: aveva appena finito di consegnare i pasti a domicilio

Il rider aggredito a Roma 'Picchiato senza un Perché' : La foto profilo su WhatsApp è ancora quella del Colosseo al tramonto. Nonostante i sassi e le uova che gli hanno tirato addosso. Nishanth Bejjanki, rider indiano di 22 anni, è stato aggredito e ferito ...

Il rider aggredito a Roma : "Picchiato senza un Perché" : Parla il ragazzo indiano ferito a un occhio da una banda di ragazzi a Torre Angela la notte del 29 aprile. "Studio diritto internazionale, avevo paura di non poter dare l'esame"

Perché voltare pagina sul debito di Roma : Il continuo litigio fra gialli e verdi al governo comporta il rischio di perdere la memoria delle cose, di quelle recenti e di quelle lontane. È il caso della travagliata vicenda delle finanze capitoline: non è la prima volta che esse diventano terreno di operazioni e scontri politici nazionali. Se si desidera capire è necessaria un po' di pazienza, perché la questione intreccia temi di tipo tecnico con una complessa ...

Salva Roma - Salvini : “Il 4 aprile Lega era favorevole? Cambiato idea - i Comuni mi hanno chiesto : Perché a noi no?” : Meno di un mese fa il via libera leghista sul Salva-Roma, con tanto di e-mail interna al Mef, del viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, lo scorso 4 aprile. Poi, nel pieno della bagarre politica tra Lega e M5s sul caso Siri, delle polemiche Raggi-Salvini e non solo, sullo stesso Salva-Roma è arrivato il niet del Carroccio. Un provvedimento che ha poi ottenuto soltanto un parziale via libera in Consiglio dei ministri, in attesa ...

**Roma : Toninelli - 'la norma è 'Salva Italia' Perché leva le tasse'** : Segesta (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Il governo prosegue, c'è una interlocuzione che va avanti. Ieri sera c'è stato un importante consiglio dei ministri, con il decreto crescita e abbiamo inserito la norma 'Salva Roma', che in realtà è un 'Salva Italia' perché leva le tasse. Meno spesa pubblica

Roma - accoltellato a Termini Perché porta il crocifisso. Salvini alza la sicurezza - M5S attacca : Marocchino vede un uomo con un crocifisso al collo e lo accoltella a Termini, a Roma. Il fatto è avvenuto nell'area della Stazione Termini. L'aggressore straniero ha poi tentato la...