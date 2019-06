huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Non ho mai parlato di questo in pubblico”.si interrompe per l’emozione. L’attrice, 51 anni, premio oscar come “migliore attrice non protagonista” nel 1995 per “La dea dell’amore” di Woody Allen, sta partecipando a una conferenza stampa con il Governatore di New York Andrew Cuomo per premere sul Congresso dello Stato per rafforzare le misure di protezione contro gli assalti sessuali. Lei, che da un anno e più è in prima fila tra le oltre 80 donne che hanno accusato abusi sessuali il produttore di Hollywood Harvey Weinstein. Quando riprende fiato - riporta il Corriere della Sera -afferma: “Anch’iovittima di uno stupro”. “Stupro di secondo grado”, per la precisione: la legge americana infatti classifica la violenza sessuale in diverse categorie: questo ...

musamaleada : RT @HuffPostItalia: Mira Sorvino: 'Sono stata stuprata al primo appuntamento e mi sentivo in colpa' - HuffPostItalia : Mira Sorvino: 'Sono stata stuprata al primo appuntamento e mi sentivo in colpa' - LenMichaelWOR : Mira Sorvino: I'm A Date Rape Survivor -