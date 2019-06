L' executive producer di FIFA 20 su FIFA Ultimate Team | non pensiamo sia gioco

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il produttore esecutivo dell'imminente20 di EA Sports ha parlato di, dicendo: "nonche siad'azzardo", riporta Videogamer.è una modalità di raccolta carte in cui i giocatori assemblano squadre da sogno acquistando carte giocatore con punti. Possono essere accumulati in-game o acquistati con denaro reale, e questo ha portato la modalità sotto tiro in determinati territori, accusata di essere, essenzialmente,d'azzardo.In un'intervista con Eurogamer.net al produttore esecutivo Aaron McHardy è stato chiesto come la società avrebbe risposto se tali modalità venissero dichiarate come illegali (come lo sono attualmente in Belgio).Leggi altro...