Lecce | fa un incidente | esce dall' auto illesa per i rilievi e muore travolta da un furgone

Le notizie del giorno – Parla il cugino di Reyes coinvolto nell’incidente - la nuova Roma di Fonseca - rivoluzione Lecce : LE DICHIARAZIONI DEL cugino DI Reyes – Emergono nuovi particolari sulla morte di Reyes, il calciatore dell’Extremadura deceduto in un incidente lo scorso 1° giugno. A Parlare è il cugino, unico sopravvissuto allo scontro, che ha rivelato alla Guardia Civil particolari dell’incidente: “Non so cos’abbia fatto José, non ricordo“. “Stavamo volando” ha aggiunto Juan Manuel Calderon, ancora in ospedale, riferendosi all’elevata velocità ...