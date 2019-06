Il finale di Billions 4 su Sky Atlantic con un plot twist che regala al pubblico le basi

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Tutto è pronto per il grandi4 su Sky. L'appuntamento è fissato per oggi, 14 giugno, alle 21.15 con un doppio episodio destinato a rimanere nella storia della serie tv. Questa volta i fan sono sicuri non solo di potersi godere un granma anche che la quinta stagione è già annunciata e quello che succederà ne sfornerà le fondamenta.Gli ultimi due episodi regaleranno ai fan dei colpi di scena, una lunga serie di tradimenti che si concluderà proprio con Chuck ed Axe di nuovo uno contro l'altro. Ad andare in scena questa sera saranno gli ultimi due episodi di4 e, in particolare, Chuck è ancora alle prese con i documenti di cui deve disfarsi e per farlo dovrà chiedere una mano al suo acerrimo nemico, Axe. Proprio questo li ha fatti combattere dalla stessa parte in queste settimane ma il pomo della discordia o, meglio, la sorpresapotrebbe ...

