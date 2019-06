ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’ipotesi principale in merito aldi Stefanoè la morte improvvisa e inaspettata in un paziente affetto da epilessia. Ma non sarebbe stato l’unico fattore determinante. L’ipotesi secondaria è latraumatica sacrale. In entrambi i casi una delle concause è la dilatazione abnorme della vescica che avrebbe provocato problemi cardiaci. A sostenerlo in Aula sono inominati dal gip nell’ambito dell’inchiesta bismorte del giovane romano. Un’altra con, spiegano, può essere la “inanizione (malnutrizione, ndr) con conseguente calo ponderale”. Isono stati convocati per illustrare gli esiti del loro accertamento nel processo bis per la morte del geometra romano che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali per omicidio preterintenzionale. “Siamo nel campo delle ipotesi, non abbiamo certezze“, hanno detto. L’ipotesi ...

Cascavel47 : Cucchi, i periti del gip: “Nessuna certezza sulla causa decesso, senza frattura probabilmente non sarebbe morto”… - Noovyis : Un nuovo post (Processo Cucchi, i periti del gip in aula: “Ipotesi più probabile è morte per epilessia, ma non vi s… - LaMadreBadessa : RT @Agenzia_Ansa: #Cucchi, 'L'ipotesi principale è la morte improvvisa e inaspettata in un paziente affetto da epilessia': così in aula i p… -