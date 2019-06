Comitato Rodotà e beni comuni | una raccolta firme per le future generazioni

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) C’è un termine che quasi è scomparso dal lessico quotidiano ed è “tà”. Il raro utilizzo che se ne fa manifesta l’assenza tra le persone di un sentimento di appartenenza a un “insieme” di soggetti, di soggettività, di esigenze, di necessità, di regole, di costumi ed altro.tà non è l’opposto di individuo, è il tutto dell’unione che ne condiziona fortemente lo sviluppo e la determinazione. Eppure il termine sembra così stantìo da farlo sembrare addirittura retorico, di élite come se occuparsi della vita comune costituisse un privilegio riservato ai filosofi, agli storici, ai giuristi, ai teorici tanto distanti dalla vita di tutti i giorni. La non familiarità a una parola rimarca, evidentemente, un distacco anche dal senso che ...

