U&D | Angela Nasti misteriosa su IG dopo le voci di crisi con Alessio | ' Saprete tutto'

Angela Nasti - paragonata a Sara Affi Fella di U&D - sbotta : 'Non cerco like facili' : Quello che sta facendo Angela Nasti dopo aver terminato il suo percorso a Uomini e Donne, ha ricordato a tanti Sara Affi Fella: esattamente come la contestata ex tronista ha fatto un anno fa, la napoletana ha lasciato il fidanzato a casa per fare un viaggio a Ibiza. La giovane prima si è esposta per difendersi dai tanti attacchi che sta ricevendo sui social network, e poi ha spiegato perché sui suoi account non compare nessuno scatto con Alessio ...

U&D - Alessio è la scelta di Angela Nasti - i social insorgono : 'Si conoscevano già' : Sono passati alcuni giorni dalla scelta della tronista napoletana Angela Nasti. Infatti, la 19enne è stata la prima ad aprire le danze di questo nuovo esperimento delle scelte del trono classico di Uomini e Donne in diretta televisiva. La ragazza ha scelto un po' a sorpresa di tutti, il corteggiatore romano Alessio Campoli invece che Luca Daffrè che tutti davano per favorito. Tuttavia, poco dopo il bacio appassionato tra Angela e Alessio sotto i ...

U&D : dubbi social su accordo tra Angela e Alessio - segnalato lo stesso tattoo sul braccio : E' stata trasmessa in data 29 maggio la scelta della giovanissima tronista Angela Nasti che ha recentemente sancito la fine del suo percorso sul trono nello studio di Uomini e Donne (il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). La sorella della più nota Nasti, Chiara, giunta al fatidico momento insieme ai suoi due corteggiatori, Luca Daffrè e Alessio Campoli, ha deciso di intraprendere una nuova relazione insieme a ...

Gossip U&D - Luca Daffrè in lacrime dopo il rifiuto di Angela : 'Sono stato screditato' : Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima scelta ufficiale di questa seconda parte della stagione di Uomini e donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima a congedarsi dal pubblico che segue la trasmissione pomeridiana è stata la bella Angela Nasti, la quale ieri pomeriggio ha coronato il suo sogno d'amore sbaragliando un po' le carte in tavola e tutti i pronostici che erano stati fatti alla vigilia ...

U&D - trono classico : la scelta di Angela è Alessio Campoli : Oggi, 29 maggio è stata trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. È arrivata la primavera e con essa anche il periodo in cui i tronisti di Uomini e Donne concludono il loro percorso nello show con la classica scelta di rito con tanto di petali rossi. Il rituale non è cambiato e poche ore fa è andata in onda la scelta della tronista Angela Nasti che ha deciso di uscire dal programma ...