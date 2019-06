Senegalese aggredito ad Alghero

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019)- Mercoledì sera un 27enne, ospite del centro di prima accoglienza del Vel Marì, è statoa Fertilia. Si segue la pista razzista: secondo la prima ricostruzione, il giovane è stato fermato da due persone per strada ed stato preso a pugni e calci. Il ragazzo si stava dirigendo in bici da un amico, ma una volta giunto nel centro abitato si è visto sbarrare la strada da un’auto con a bordo due persone. Le stesse che poi sono scese dalla vettura e lo hanno. Lecce, africano picchiato in casa: "Tornatene al tuo Paese" Episodio di razzismo a Trepuzzi (Lecce): un gruppo di ragazzi ha insultato e poiun 22enne originario della Sierra Leone Sul posto è sopraggiunto l’amico del ragazzo, che ha tentato da solo di respingere i due aggressori. Gli stessi, però, se la sono data a ...

