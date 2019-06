Sabina Guzzanti | In tv più problematico imitare la De Filippi che Berlusconi Non

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) Stasera in prime time su Rai 2 andrà in onda La trattativa, docu-film girato dasulla presunta trattativa Stato-mafia. Il lungometraggio, in Rai dopo cinque anni di battaglie legali, sarà preceduto da una introduzione di Andrea Montanari, che modererà anche il dibattito a seguire.Per l'occasione, Renato Franco del Corriere della Sera ha intervistato proprio la regista, che ha detto la sua sulla dichiarazione per la direttrice di Rai1 Teresa De Santis per la quale l'editore della tv di Stato è il governo: "Io sono stata espulsa dalla Rai nel 2003, sono passati più di 15 anni e questa è sempre stata la scusa per ogni censura: la linea editoriale… Visto che non c’è un collettivo di intellettuali che guida la Rai, è chiaro che è il governo: è un modo di gestire il Servizio Pubblico contro cui mi sono sempre battuta. Tenere la politica fuori dalla Rai era uno degli slogan ...

