Manufatti abusivi nel Parco d' Abruzzo | iniziati gli abbattimenti a Pescasseroli

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 13 giugno 2019) L'Aquila - Con la prima demolizione, prende il via la campagna dell’Ente, d’intesa con le Amministrazioni comunali via via coinvolte, per il recupero delle aree degradate da abusi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal Nulla Osta delnazionale d’, Lazio e Molise. Come previsto dalla legge nazionale sulle aree protette e da quella sull’edilizia, l’Enteha tra i suoi compiti quello di ordinare ai responsabili la demolizione degli abusi edilizi e, in caso di mancata esecuzione, di procedere direttamente addebitando poi le spese al responsabile, contestualmente viene anche acquisito al patrimonio delil terreno su cui insiste l’abuso. A tal riguardo il Ministero dell’Ambiente ha assegnato appositi fondi per una efficace azione di ripristino dei luoghi alterati dagli abusi. La prima demolizione, realizzabile dopo un complesso iter ...

venti4ore : Sequestrati manufatti abusivi, denuncia - lameziainstrada : Sequestrati manufatti abusivi a Ricadi, denunciati proprietari -