(Di giovedì 13 giugno 2019)ine a, per due-evento del suo Universo Tour. Concorrente indie-pop dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi,era tra i concorrenti più apprezzati del canto ed era tra coloro che sono giunti alla fase finale. Eliminato nel corso delle puntate del serale, non ha ottenuto un posto per la finale, disputata dai cantanti Albero Urso e Giordana Angi con il trionfo del primo sulla seconda.ha rilasciato il suo primo disco di inediti, lo scorso 6 aprile, intitolato Inno, un EP che in poche ore ha raggiunto la top 5 della classifica Fimi. L'album verrà presentato dal vivo nel mese di dicembre attraverso due show in programma ae a. Sarà mercoledì 4 dicembre 2019 al Teatro Principe die giovedì 12 dicembre 2019 a Largo Venue di. Iper assistere ai due concerti saranno disponibili indalle ore ...

OptiMagazine : Mameli in concerto a Milano e a Roma, biglietti in prevendita per le due date - SpettacoliNEWS : @universomameli in concerto per due live: a #Milano il 4 dicembre 2019 al Teatro Principe e a #Roma il 12 a Largo V… - beatrice__ferri : Giuro che volevo andarci Ma leggere il luogo del concerto mi ha fatto venire un mancamento Caro Mameli non potevi… -