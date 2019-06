Lotti | Zingaretti e Berlinguer

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Hanno sempre avuto un acuto senso del potere, questi gigli di cui si è circondato l’ex Premier Matteo Renzi. Un senso gagliardo, onnivoro, guappo. “Si vira su Viola, ragazzi”, “Un messaggio a Ermini va dato”: il potere come entitlement, ( lo diciamo in inglese, va, così Renzi ha un un tweet pronto per sfotterci) cioè come diritto a fare quel che ti pare. Il potere come potere appunto – se ce l’hai lo usi fino in fondo, per tutto, tanto è tuo. Non ha regole, non ha limiti e soprattutto non ha padroni. Sarà un caso che tutto il gruppo di Matteo Renzi alla fine si è sempre trovato impigliato dentro il labile confine fra uso pubblico e uso privato della propria influenza , fra mestieri dei padri - Boschi,, Renzi, in banca, in editoria, in contratti ...

HuffPostItalia : Nicola Zingaretti su Lotti: 'Il Pd che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati' - davidallegranti : Zingaretti su Lotti: 'Dal punto di vista dell’opportunità politica il partito che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati' - fattoquotidiano : Caso Csm, Zingaretti “chiede spiegazioni” a Lotti. Difeso dai renziani: “Parte del Pd è geneticamente manettara” -